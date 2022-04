Nachwuchs der Großen Pampashasen zu Ostern

Obwohl die Großen Pampashasen Nestflüchter seien und kurz nach der Geburt bereits sehen, hören und laufen können, bleiben sie zum Schutz vor Feinden die ersten Lebenswochen in einer Höhle. Daher ist die Geburt des Maras in Schmiding auch nicht genau bekannt. In drei Monaten wird er jedenfalls ausgewachsen sein und wechselt dann in einen anderen Zoo. Bis dahin ist der Kleine der sogenannten „Südamerika-WG“ in Schmiding zu sehen.