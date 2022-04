Bryan Cranston & Aaron Paul feiern Serien-Comeback

Walter White und Jesse Pinkman kehren zurück: Die Schauspieler Bryan Cranston (66) und Aaron Paul (42) schlüpfen im Staffelfinale der Spin-off-Serie „Better Call Saul“ erneut in ihre Rollen aus der Kultserie „Breaking Bad“. Auf dem Twitter-Kanal des „Breaking Bad“-Ablegers wurde am Sonntag ein Foto gepostet, das die Schauspieler in ihren Rollen zeigt.