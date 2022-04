Treibstoffpreise sorgen für Ansturm auf E-Bikes

Gefahr wird von vielen unterschätzt

Die Vorteile elektrifizierter Drahtesel liegen auf der Hand: Das Treten in die Pedale wird unterstützt, Steigungen sind schneller zu bewältigen und Fahrradfahren wird weniger anstrengend. Daher greifen auch ältere Menschen vermehrt zum E-Bike. „Viele haben dadurch ihre Mobilität erst wiedererlangt. Wir hatten in unseren Kursen bereits einen 90-Jährigen“, weiß der steirische Sportwissenschafter Jürgen Pucher, der gemeinsam mit seinem Kollegen Arne Öhlknecht Fahrsicherheitstrainings für E-Bikes konzipiert und durchführt. „Es gab Leute, die 50 Jahre nicht Rad gefahren sind. So etwas ist sehr gefährlich.“