Massiver Rohrbruch ließ Wohnhaus einstürzen

Samstagfrüh schrillten die Alarmglocken in der Gemeinde: Die installierten Warnsysteme meldeten in der Meierhofgasse massiven Wasserverlust. Wenig später waren schon erste Mitarbeiter vor Ort, zudem wurde die Feuerwehr um Unterstützung gebeten. Doch da waren bereits unzählige Liter in den für die Einsatzkräfte nicht zugänglichen Keller des benachbarten Hauses geflossen. Nachdem die Zuleitung geschlossen und die Straße gesperrt worden war, zeigten sich bereits erste, massive Risse im Gehsteig.