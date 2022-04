Brand neben Südosttangente führte zu Sperre

Sperre wegen Sichtbehinderung

Der Einsatzort liegt unmittelbar neben der A23 in Donaustadt. Da es beim Brand zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei, habe man sich entschlossen, vorsorglich die A23 in beide Fahrtrichtungen in dem Bereich zu sperren, so Jürgen Figerl, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, gegenüber krone.at.