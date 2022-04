„Wann ist ein Mann nun eigentlich ein Mann?“

Tiroler verkörpert Rolle des Influencers „Hank Haberer“

Wenn man nun dem 1,90 Meter großen, muskelbepackten Schauspieler Philipp Dornauer gegenübersitzt, schießen einem automatisch die zuvor geschriebenen Sätze durch den Kopf. Der 30-jährige gebürtige Sellrainer entspricht in seinem Äußeren all dem, was man im herkömmlichen Sinne unter einem „schönen Mannsbild“ versteht. Dieses Klischee bedient der 30-jährige Schauspieler, der in seinem Geburtsland zuletzt bei den Telfer Volksschauspielen 2019 in Felix Mitterers „Verkaufte Heimat“ brillierte, nun ab dieser Woche im Film „Geschichten vom Franz“ in den Kinos.