Premiere für Studenten: Rennwagen fährt mit Strom

Heimrennen als großer Höhepunkt

Als Partner hat man unter anderem heimische Top-Unternehmen wie AVL an Bord, aber auch internationale Kooperationen wie zum Beispiel mit McLaren. Der Grazer Elektro-Bolide läuft aktuell auf den Prüfständen, soll aber demnächst auf einer Kartstrecke getestet werden. Die Joanneum Weasels, wie das Team auch genannt wird, werden mit dem Prototyp im Sommer drei Wettbewerbe bestreiten: im Juli in den Niederlanden, im August in Kroatien und dazwischen als Höhepunkt von 24. bis 28. 7. das Heimrennen am Red Bull Ring in Spielberg.