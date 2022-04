Rot-Kreuzler aus Oberösterreich helfen in Ukraine

Um die Hilfe für geflüchtete Menschen im Grenzgebiet bestmöglich zu koordinieren und gemeinsam mit dem Ukrainischen Roten Kreuz die Betreuung von Menschen auf der Flucht zu meistern, wird in den kommenden vier Wochen Aufgabe von Christine Widmann (54) aus Linz und Wolfgang Stöckl (61) aus Wolfgern. Beide werden an der Rotkreuz-Dienststelle in Uschgorod im Einsatz stehen.