Blutige Morde forderten in einem Jahr fünf Opfer

Nach der tödlichen Messer-Attacke in einem Parscher Wohnblock sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen einen Freund mit fünf Stichen niedergestreckt und getötet zu haben. Der 33-Jährige, gegen den ein dringender Tatverdacht wegen Mordes besteht, wurde am Freitag der Haftrichterin vorgeführt und zog es auch dort vor, zu schweigen. In spätestens 14 Tagen wird eine weitere Haftverhandlung klären, ob der Mann im Gefängnis bleiben muss.