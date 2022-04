Fast alles digital: Ältere verlieren den Anschluss

Wer sich früher um einen Job bewerben wollte, tat das mit schriftlichen Unterlagen in einer Mappe. Mittlerweile braucht es dazu: einen Computer, ein Smartphone und eine gut funktionierende Internetverbindung, damit das Bewerbungsgespräch via Teams nicht unterbrochen wird. Steht ein Kinobesuch an, empfiehlt es sich, zuvor eine App herunterzuladen und das Ticket inklusive Wunschsitzplatz zu reservieren.