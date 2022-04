Energiepreise sorgen für Alarmstimmung bei Firmen

Gleichzeitig schlägt Ecker ein Pelletsbevorratungsgesetz sowie eine einheitliche Strompreiszone mit Deutschland vor. An vielen Tagen sei, kritisiert der Wirtschaftskammer-Chef, der Strompreis in Österreich fast dreimal so hoch wie in dem Nachbarstaat. Außerdem bringt Ecker den raschen Ausbau der erneuerbaren Energiequellen aktiv ins Spiel: „Denn in Niederösterreich wird der gesamte Energieverbrauch derzeit zu knapp 25 Prozent durch Gas gedeckt.“