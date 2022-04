Mit dem Feuerwehr-Oldtimer Ortsgeschichte erleben

Imagefilm statt Festschrift

Das Buch passt perfekt ins Jubiläumsjahr, auch weil man sich bewusst gegen eine klassische Festschrift entschied. Stattdessen wurde ein Imagefilm gedreht. „Wir wollen in Bildern unsere Dorfgemeinschaft, die Schönheit unserer Landschaft, die Klarheit unserer Bäche, die Ruhe unserer Wälder wiedergeben. Nicht umsonst finden sich die Symbole Wild, Wasser und Wald in unserem Gemeindewappen und im 800-Jahre-Logo“, betont Bürgermeister Uwe Mitter. Unterwegs war man für die Dreharbeiten im roten Feuerwehr-Oldtimer, um auf der Fahrt auch so manche legendäre örtliche Persönlichkeit zu treffen. Den Auftakt zum Festjahr machte übrigens eine Lasershow zu Silvester. Groß gefeiert wird dann von 16. bis 18. September.