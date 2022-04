Die Zukunft der steirischen Energieversorgung

Anlage von Beginn an wirtschaftlich

Das Projekt ist seit 2019 in Planung, am Freitag erfolgte der Spatenstich. Mehr als 300 Tonnen Wasserstoff sollen am Standort jährlich produziert werden. „Es ist von großer Bedeutung, im Land Energiesicherheit zu haben“, erklärte Landesrat Johann Seitinger im Rahmen des Spatenstichs.