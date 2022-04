Wasserverband hat mit Trockenheit zu kämpfen

Nicht nur der Neusiedler See leidet unter dem fehlenden Niederschlag, auch das Grundwasser. Teilweise gebe es ein historisch niedriges Niveau, das unter den Tiefstwerten aus den 1970ern liege, erklärt Helmut Herlicska, technischer Betriebsleiter des WLV. Das betreffe etwa Brunnen im Großraum Wr. Neustadt und Neudörfl. Um die Versorgung für den Sommer abzusichern, hat der WLV Vorbereitungen getroffen und in der Vergangenheit Vorsorge geleistet. Allein im Vorjahr wurden 22 Millionen Euro investiert, heuer werden es an die 20 Millionen Euro sein, so der kaufmännische Leiter Klaus Sauer. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Herlicska. Sollte es dennoch zu kurzfristigen Engpässen kommen, gebe es eine Verbindungsleitung mit Wr. Neustadt zur Absicherung und um auch Spitzen abdecken zu können. Poolfüllpläne, wie sie bei kleineren Versorgern zum Teil zum Einsatz kommen, sind noch kein Thema.