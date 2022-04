Zehn Ausflugtipps für spannende Ostertage

Therme Amadé

Für einen Besuch im Freibad oder einen Sprung in den See ist es noch zu kalt. Doch Wasserratten kommen in Salzburg auch in den Osterferien voll auf ihre Kosten. Die Therme Amadé in Altenmarkt lockt während der gesamten Ferien (9. bis 19. April) mit freiem Eintritt für alle Kinder unter zwölf Jahren - allerdings nur in Begleitung eines oder mehrerer Erwachsenen. Aufgepasst: Im Eingangsbereich, in den Garderoben und in den Restaurants gilt aktuell FFP2-Maskenpflicht. Die Vorlage eines 3G-Nachweises ist derzeit nicht erforderlich.