Spieltag #26: Prognosen vom Panther Michi Konsel

Vor dem nächsten Bundesliga-Spieltag warten richtungsweisende Duelle in der Meisterschafts- und Qualifikationsrunde. Im Kampf gegen den Abstieg liegen alle beteiligten Teams innerhalb von nur sechs Zählern. Unter den Top 6 steht Salzburg unangefochten an der Spitze - das „Verfolger-Duell“ zwischen Sturm und der Austria steht allerdings im MIttelpunkt. Moderator Martin Grasl und Experte Michael Konsel schätzen die Begegnungen in einer Vorschau für Sie ein.