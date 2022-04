Das sind die effizientesten Stürmer der Geschichte

Die im Frühjahr noch unbesiegte Austria will Sturm am Sonntag (17 Uhr) im Schlagerspiel der Bundesliga-Runde Rang zwei abjagen. In Graz treffen beim Hit in der Merkur Arena, für den am Freitag schon an die 11.000 Karten verkauft waren, Stürmer aufeinander, die in der Geschichte des SK Sturm Historie geschrieben haben. Finden Sie heraus, wer am öftesten für die Schwarz-Weißen „geknipst“ hat.