Hündin „Myla“ aus Tiroler Klettersteig gerettet

Wie einst Kaiser Maximilian in der Martinswand kam auch Myla am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr weder vor noch zurück. Ziemlich verloren saß sie irgendwann im steilen, unwegsamen Gelände auf ihren vier Pfoten fest. Dabei hatte der Spaziergang so gut angefangen: Sie war mit ihrem Zillertaler „Frauerl“ und einer Bekannten am Wanderweg „Talbach“ in Richtung Zell am Ziller unterwegs. Offenbar packte sie dann die Abenteuerlust, denn Myla büxte plötzlich aus und startete ihre Erkundungstour im unwegsamen und absturzgefährdeten Gelände des Klettersteigs „Talchbach“.