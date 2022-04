Arbeiter auf Baustelle am Finger schwer verletzt

Folgenschwerer Unfall in Trins im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Donnerstag! Auf einer Baustelle wurde eine Bosnier (56) bei Eisenbiegearbeiten schwer am rechten Ringfinger verletzt. Die Rettung lieferte den Arbeiter in die Innsbrucker Klinik ein. Mehr Glück hatte sein Kollege (39), der bei dem Vorfall unverletzt blieb.