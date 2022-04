„Europarcs“ geht in Tirol voll in die Offensive

Europarcs, gegründet 1981, hat mittlerweile sechs Standorte in Österreich, davon vier in Kärnten und zwei in Tirol: Leutasch und Pettneu am Arlberg. In die Schlagzeilen geriet das Unternehmen wegen angeblicher Investorenmodelle, die mithilfe von Mobile Homes verwirklicht hätten werden sollen. So hätten die rund 60 Quadratmeter großen Fertigteilhäuser auf Rädern um 400.000 Euro an Anleger verkauft werden sollen. Doch davon ist in einem Gespräch mit der „Krone“ nicht mehr die Rede. Man sei ein „rein touristisch orientiertes Unternehmen“, wurde betont.