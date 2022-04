Fruchtsaftunternehmen Rauch: 20 Prozent Umsatzplus

Neues Werk in den USA geplant

International sind auch die Pläne, die Rauch hegt: So soll in Concord im Bundesstaat North Carolina (USA) eine topmoderne Getränkefabrik entstehen - gemeinsam mit Red Bull und Ball Packaging. Bereits seit Herbst 2020 betreibt Rauch ein Werk in Glendale in Arizona. Dieses sei derzeit „voll auf Wachstums- und Ausbaukurs“. Wachstum ist aber auch am heimischen Markt angesagt: Das Segment der Fruchtsäfte wuchs 2021 in Österreich im Lebensmittelhandel um 1,6 Prozent. Rauch legte aber mit 7,2 Prozent deutlich stärker zu, das Unternehmen liegt nun bei rund 33 Prozent Marktanteil. Im zweiten wichtigen Markt, den Teegetränken, konnte Rauch sogar um 14 Prozent wachsen und hat nun mehr als 60 Prozent Marktanteil.