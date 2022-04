Bögen-Sanierung bringt Karwendelbahn zum Stehen

16 Bögen des Bauwerks sind trotz ständiger örtlicher Sanierungen in der Vergangenheit am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. „Um den Sicherheitsstandard auch in Zukunft sicherstellen zu können, werden diese 16 Gewölbebögen erneuert“, erklärt Christian Wieser, Regionalmanager der ÖBB-Infrastruktur AG. Mit 18. April beginnen die Vorarbeiten, unmittelbar darauf folgen die Hauptarbeiten. Da das gesamte Bauwerk unter Denkmalschutz steht, werden die Gewölbe im Anschluss wiederhergestellt.