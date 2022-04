Land-Gemeinden mit weniger Personalsorgen

„Die Lage ist angespannt, aber die Planungen funktionieren“, berichtet der Oberndorfer Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). Zwar gibt es in der Stadt keine Personal-Reserven mehr, aber bisher kam es zu keinen größeren Schwierigkeiten. Eine Herausforderung: Der Betreuungsbedarf, vor allem in der Gruppe der Ein- bis Dreijährigen steigt. „Ähnlich wie im Seniorenheim versuchen wir ein attraktiver Arbeitgeber zu sein“, so Djundja. Von einer Herausforderung spricht auch Adi Hinterhauser, Ortschef von Dorfbeuern (ÖVP). Das Kindergarten-Team konnte aber die Ausfälle immer kompensieren. „Das war für die Leitung sicher ein Horror.“