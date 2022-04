Nicht nur für Schwab eine historische Chance

Die Euphorie bei Stefan Schwab ist unüberhörbar. Heute gastiert der Mittelfeldmotor mit PAOK Saloniki im Stade Velodrome bei Olympique Marseille. „Mag sein, dass es nur die Conference League ist, aber schau, wer in dem Bewerb noch dabei ist, das sind große Namen“, lässt sich der 31-Jährige sein erstes europäisches Viertelfinale nicht klein reden. „Die Leute in Griechenland sind stolz auf uns. Nur wir sind noch dabei.“ Was fast eine historische Dimension hat. Es ist der größte internationale Klub-Erfolg in diesem Jahrtausend. 1971 stand Panathinaikos Athen im Finale des Meistercups, 1996 im Halbfinale der Champions League. Seit damals nehmen die Griechen im Europacup aber nur noch eine Statistenrolle ein.