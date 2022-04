Burgenländische Bio-Profis als Entwicklungshelfer

Große Wertschätzung für die Landwirtschaftskammer (LK): 23 Top-Fachkräfte werden in der Region Zagreb-Umgebung Berater ausbilden. Die geben das Wissen an Bauern weiter, die auf biologische Wirtschaftsweise umstellen möchten. In Kroatien liegt der Bioflächenanteil bei drei Prozent, im Burgenland sind es bereits stolze 38.