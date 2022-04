Zwei Brüder als Vertreter der visionären Baukultur

Modelle und Gebautes

In der Ausstellung entdeckt man aber auch Trichter, Treppen und Tore. Dazu präsentiert man Architekturmodelle, utopische oder realisierte wie das Mumok in Wien. Pure Vision dagegen ist der Leseturm im MuseumsQuartier geblieben, der nur auf einer Zeichnung in Pastell und Öl festgehalten bleibt. Eine grandiose Personale (bis 7. 8.) über ein Brüderpaar, das Generationen von Architekten prägte!

