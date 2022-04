Pensionist von Baum getroffen und tödlich verletzt

Einen tragischen Ausgang nahm am Dienstagnachmitag ein Forstunfall in Bad Ischl. Kurz nach 16 Uhr wurden Feuerwehr, Rettung und Polizei in ein Waldstück in der Ortschaft Sulzbach gerufen. Nachdem ein 68-Jähriger nach Forstarbeiten nicht nach Hause kam, alarmierte seine Frau die Helfer. Für die Einsatzkräfte stellte sich allerdings relativ rasch heraus, dass für den Pensionisten jede Hilfe zu spät kam. Das Opfer hatte alleine im Wald gearbeitet und wurde von einer abgeschnittenen Buche begraben.