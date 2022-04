Bergrallye: Schrecksekunde beim großen Comeback

Beim ersten Lauf zum Bergrallye-Cup im steirischen Pöllauberg gaben die Benzinbrüder im Hartberger Raum am Wochenende Vollgas. An die 3000 Fans sahen Motorsport-Action vom Feinsten. Bei der Fahrt von Dominik Olbert waren aber mehrere Schutzengel mit an Bord. Aber sehen Sie selbst.