350 Milizsoldaten üben im Flachgau

350 Milizsoldaten trainieren für den Ernstfall im Flachgau. In acht Gemeinden rund um Seekirchen findet die Übung „Schutzschild 22“ des Jägerbataillons „Erzherzog Rainer“ gemeinsam mit Rekruten des Jägerbataillons 8 vom 5. bis zum 7. April statt. Das letzte Mal, dass die Truppe in voller Stärke geübt hat, ist bereits drei Jahre her.