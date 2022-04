Investition in Kryptowährung kostete tausende Euro

In der Zeit von 20. März bis Sonntag, 3. April, boten bisher unbekannte Täter einen 41-jährigen Klagenfurterin vermeintliche Geld-Anlageprodukte (Kryptowährungen) an und brachten die Frau via Social-Media-Plattformen dazu, über Internetbezahldienste mehrere Überweisungen zu tätigen. Die Überweisungen wurden anschließend auf eine betrügerische Internetplattform transferiert.