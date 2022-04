NÖ: ÖVP holte in Leitzersdorf die Absolute zurück

Gemeinderat war nicht mehr beschlussfähig

Zuletzt war in Leitzersdorf bei den turnusmäßigen Gemeinderatswahlen in Niederösterreich am 26. Jänner 2020 gewählt worden. Der erneute Urnengang wurde notwendig, weil die Bürgerinitiative unter Obmann Franz Schöber im November 2021 ihre acht Mandate zurücklegte. Damit war der Gemeinderat nicht mehr beschlussfähig. Begründet wurde der Schritt mit fehlender Zusammenarbeit mit der ÖVP, an der die Bürgerinitiative Kritik übte. Die ÖVP Leitzersdorf bezeichnete das Resultat am Sonntag in einer Aussendung als „klares Ergebnis für die Zukunft“.