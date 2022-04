Chelsea-Debakel: Spielerfrau geht auf TV-Mann los

Der TV-Mann hatte Thiago Silva eben für sein mangelhaftes Abwehrverhalten bei einem Gegentor kritisiert, während Frau Silva in ihrer Box im Stadion saß und den Kommentar vernahm. Selbiger stieß ihr sauer auf. Also musste der Frust kurzerhand raus. Und weil das heutzutage völlig simpel funktioniert, zückte sie das Handy und stammelte in gebrochenem Englisch via Insta-Story etwas von „Respekt“ für ihren Ehemann in den Äther. Thiago Silva habe schließlich für Brasiliens Nationalmannschaft gespielt, sei 37 Jahre alt und keine Maschine. Ersteres hat niemand geleugnet, Zweiteres niemand bezweifelt und Letzteres niemand gefordert, aber bitte: