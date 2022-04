Russen in Österreich über Putin und Ukraine-Krieg

Die Russin Maria (37), Foto oben, unterrichtet Englisch in St. Petersburg und hat sowohl in Salzburg als auch in China studiert. Sie ist, wie viele der jüngeren Generationen, pro-westlich eingestellt. Aber wie viele Unterstützer hat Putin in Russland tatsächlich? Sie sagt: „Es gibt ein Sprichwort: Statistiken existieren in Russland nicht. Vertrau niemals einer Zahl, die aus Russland kommt. Leute werden auch von ihren Arbeitgebern unter Druck gesetzt, sie müssen bei Wahlen ein Foto von ihrem Wahlzettel machen. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wer was wirklich denkt.“ Sie führt weiter aus: „Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Was das Volk denkt, interessiert niemanden.“ Deswegen bringt es für sie auch nicht viel, auf die Straße zu gehen: „Die Leute sind außerdem wirtschaftlich viel zu schlecht aufgestellt, um das lange durchhalten zu können. Sie haben keine Ersparnisse, sie müssen arbeiten.“