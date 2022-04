„Weisser Rausch“: Die Rückkehr einer Legende

Zum Saisonabschluss weicht in St. Anton jedenfalls die gemütliche Stimmung spannungsgeladener Atmosphäre. Während in der Fußgängerzone die Gäste flanieren und fein den Saisonabschluss feiern, versammeln sich am späten Nachmittag die Tollkühnen am imposanten Vallugagrat. Spätestens jetzt ist Schluss mit lustig, die Spannung steigt ins Unermessliche.