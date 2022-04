Vom dunklen Keller zur großen Kino-Premiere

Wie sehr ist der Film an die Geiselnahme in der Grazer Karlau angelehnt?

„Taktik“ ist keine Verfilmung der Geiselnahme in den 1990er-Jahren, aber es gibt Ähnlichkeiten. Ich habe bei einem Fest den damaligen Vermittler Edi Hamedl kennengelernt. Mich hat die Verhandlungsführung interessiert, aber auch die Situation der Geiseln, die zehn Stunden in der Gewalt von Schwerverbrechern waren. Wenn der Film schockiert, haben wir’s richtig gemacht.