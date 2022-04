Das erste Jahr der kleinen Botin in der „Krone“

Ob als erfolgreiche Buch-Autorin, Influencerin oder Bloggerin - was Daniela Gaigg schreibt, bewegt ihre Leser! Seit genau einem Jahr ist die Korneuburgerin nun auch bereits als Kolumnistin für die „Krone“ aktiv. Immer freitags widmet sie sich als „Die kleine Botin“ der Nachhaltigkeit und der Selfcare für Mütter in all ihren Facetten. Im Interview spricht sie über das erste - und das nächste Jahr.