Unter 20.000 Neuinfektionen, aber über 50 Tote

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 19.043 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Weniger waren es zuletzt am 18. Jänner (16.685). 52 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben im aktuellen Vergleichszeitraum.