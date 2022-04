Undurchsichtiges Netz hinter sündteurem Wohnheim

Mehr als 600 Euro Miete kostet ein 16 Quadratmeter großes Zimmer im Studentenheim „@Home“ in der Gaswerkgasse. Das ist fast doppelt so viel wie bei anderen Wohnheimen in der Stadt Salzburg. Trotzdem steuerte das Land für das Neubau-Projekt 1,6 Millionen Euro Förderung bei. Laut dem Büro der zuständigen Landesrätin Andrea Klambauer sei ursprünglich von Mieten ab 447 Euro die Rede gewesen. Deswegen erwägt das Land nun, den Millionenbetrag zurückzufordern, es wird Kontrollen und eine rechtliche Prüfung geben (die „Krone“ hat berichtet).