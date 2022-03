Führungswechsel bei Swarovski Optik in Absam

An der Spitze des Vorstands der Swarovski Optik, Hersteller von Ferngläsern, Teleskopen und Zielfernrohren, mit Sitz in Absam wird ein Wechsel vollzogen: Carina Schiestl-Swarovski wechselt nach 16 Jahren als Vorstandsvorsitzende in den Beirat. Ab 1. April wird das bisherige Management-Team die Funktion übernehmen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend nach einer Sitzung mit.