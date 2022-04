Immer mehr Störung: Wildtiere werden nachtaktiv

In der Schweiz sei man in manchen Kantonen schon dazu übergegangen, ganze Waldbereiche für Freizeitsportler zu sperren, damit das Wild zur Ruhe kommt. Das ist keine Forderung, die der steirische Landesjägermeister stellt, aber: „Wir müssen uns unbedingt mehr einfallen lassen, um die Besucherströme zu lenken“, so Franz Mayr-Melnhof. „Und auch wieder Respekt vor der Natur lernen und dem Tier. Es fallen jetzt schon in entlegensten Gebieten die Rückzugsmöglichkeiten weg, und das Freizeitverhalten nimmt bereits Auswüchse an.“