Ex-Bordellkönig: Millionen-Strafe ist weiter offen

Er inszenierte sich medienwirksam als „Salzburgs Bordellkönig“. In seinem Roma Club in der Bayerhamerstraße waren in den 1990er Jahren auch viele Prominente zu Gast. Kurz vor der Jahrtausendwende setzte sich Felix P. nach Brasilien ab. Sechs Millionen Euro soll der Bordellbetreiber am Finanzamt vorbeigeschleust haben. In Abwesenheit fasste P. eine sechs Monate Haft samt eine Strafzahlung von 1,8 Millionen Euro aus.