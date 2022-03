Fünf Wechsel: Hasenhüttl hofft auf Rückkehr

Der steirische Trainer Ralph Hasenhüttl hofft auf eine baldige Rückkehr zu fünf Wechselmöglichkeiten in der englischen Premier League. In diesem Fall könne man die Belastungen für die Spieler besser steuern, argumentierte der Coach am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leeds. „Fünf Wechsel wären ein ‘game changer‘, weil wir eine sehr intensive Spielweise haben“, erklärte Hasenhüttl.