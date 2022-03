Brutaler Übergriff auf junge Frau in Mutters

Wilde Szenen in einem Bushaltehäuschen in Mutters/Gärbach am Mittwochabend! Gegen 20.30 Uhr setzte sich ein bislang Unbekannter neben eine 18-jährige Österreicherin. Plötzlich entriss der Mann der Frau das Handy, mit dem sie gerade telefonierte und nahm sie in den Schwitzkasten. Das Opfer schrie um Hilfe. Dadurch wurden eine 23-Jährige und ein 26-Jähriger auf den Übergriff aufmerksam. „Diese konnten sehen, dass der unbekannte Mann die 18-Jährige zu Boden gerungen hatte und an beiden Händen festhielt“, heißt es seitens der Polizei.