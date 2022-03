Rekorddauer: Prozess gegen Uni läuft seit 2018

Im Mai jährt sich der Rauswurf einer deutschen Professorin an der Uni Klagenfurt zum vierten Mal. Fast genausolang läuft der Arbeitsprozess am Landesgericht, bei dem die Akademikerin gegen die fristlose Entlassung kämpft. Was dauert da so lange? Auch die deutsche „Zeit“ hat über das Endlosverfahren berichtet. Gerichtssprecher Christian Liebhauser versucht zu erklären: „Eine wichtige Zeugin der Universität ist schwer erkrankt und kann nicht kommen. Jetzt wird bei der nächsten Verhandlung im Mai eine Zoom-Videoeinvernahme durchgeführt.“ Danach dürfte Richter Markus Tilly die Professorin ergänzend befragen, um dann irgendwann zu einem Urteil zu kommen. Bis dahin heißt es für die Frau warten: Sie hat an der Alma Mater ein Hausverbot und geringe Jobchancen. Was der Ex-Institutsvorständin nach sieben Jahren „Amtszeit“ genau vorgeworfen wird, wurde übrigens nie plausibel oder öffentlich - es soll aber um „psychische Gewalt“ und „Mobbing“ gehen. Wie immer der Uni-Prozess ausgeht - der Akt dürfte in die nächste Instanz wandern.