Ein Tod für Hühner, der schnell und schmerzlos ist

Tirol war der Pionier

Damit werde, so betont der Eigentümer Maschinenring, einer großen Forderung durch Konsumenten nach einer stress- und angstfreien Schlachtung nachgekommen. Die Steiermark ist das zweite Bundesland, in dem er unterwegs ist, in Tirol ist der Anhänger schon seit zwei Jahren im Einsatz und sehr nachgefragt. Weitere Bundesländer werden folgen.