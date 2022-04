Das sind unsere Film- und Serientipps der Woche

„Return to Space“ - Der große Traum vom Weltall

Es gibt kaum ein Ereignis, das so viele Menschen in den Bann zog, wie Neil Armstrongs und Buzz Aldrins Mondlandung im Jahr 1969. Die Raumfahrt wurde in den darauffolgenden Jahrzehnten zum Alltag und mit der Einstellung des Space-Shuttle-Programms ging 2011 eine Ära zu Ende. Ein Jahrzehnt zuvor hatte aber schon längst eine neue begonnen, nämlich jene von SpaceX und Elon Musks Vision einer kommerziellen Raumfahrt sowie der Besiedelung anderer Planeten.