„Grüne Achse“ durch Villacher Innenstadt geplant

Es ist geplant, eine durchgehende Allee vom Hauptbahnhof bis zum Stadtpark umzusetzen. In einigen Bereichen gibt es bereits Ansätze einer solchen „Grünen Achse“ – wie zum Beispiel in der 10. Oktober Straße. Die durchgehende Allee hat einen klaren Nutzen: Dadurch soll die Umgebungstemperatur in der Stadt gesenkt und das Klimagift Kohlenstoffdioxid gebunden werden.