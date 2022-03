Trotz Vollbremsung Rehbock niedergefahren

Der 56-Jährige konnte vor dem plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Rehbock nicht mehr bremsen - selbst als er mit voller Kraft ins Bremspedal stieg. So kam es am Dienstag um 7 Uhr auf der Hochkönigstraße im Bereich Buchertal zur Kollision, die der Rehbock nicht überlebte. Dieser verendete noch an der Unfallstelle.