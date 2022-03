Tirol: Bikes durch Corona stärker gefragt denn je

Auch wenn in den nächsten Tagen der Winter ein „Comeback“ feiert, braucht es nicht mehr lange, bis Biker-Fans in die Saison starten können. Wie bei den Fahrrädern ist durch die Pandemie auch die Nachfrage nach Motorrädern stark gestiegen. Wer sich aber heute eine „Maschine“ kaufen will, braucht viel Geduld.