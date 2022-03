Saisonauftakt: „Radsport in Österreich boomt“

Die neue Radsaison startet! Mit der Radliga des Österreichischen Radsportverbandes, der road cycling league Austria, geht Österreichs größte Rennserie für die heimischen Profiteams in eine neue Saison. Von Ende März bis September umfasst die Rennserie jeweils acht Rennen für die Frauen als auch für die Männer. Was die Profis 2022 erwartet, worauf sich Radsportfans freuen dürfen und warum Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer dem Radsport in Österreich nochmal einen ordentlichen Booster gegeben hat - darüber sprechen Christoph Hugl, Projektleiter der ÖRV-Radliga und Radsportlerin Carina Schrempf im Talk mit Moderatorin Michaela Mayer.